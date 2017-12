La Coruña vence e dispara na frente Com três gols de Makaay, o Deportivo La Coruña ganhou do Real Sociedad por 3 a 1, de virada, e abriu uma boa vantagem na liderança do Campeonato Espanhol. A equipe dos brasileiros Djalminha, Flávio Conceição, Mauro Silva, Donato e Emerson tem agora 26 pontos, três a mais que o Barcelona, que só empatou com o Las Palmas por 0 a 0. Em outro jogo deste sábado, o Real Madrid ganhou do Sevilha por 2 a 1 e está em 5º lugar, com 19 pontos. Neste domingo, mais sete jogos completam a 13ª rodada do Campeonato Espanhol: Alaves x Celta, Athletic Bilbao x Villarreal, Espanyol x Mallorca, Malaga x Osasuna, Betis x Rayo Vallecano, Valencia x Tenerife e Valladolid x Zaragoza.