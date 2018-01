La Coruña vence e lidera na Espanha Foram apenas duas rodadas e o Campeonato Espanhol 2003/04 já mostra que será bastante equilibrado. Com os jogos desta quarta-feira, que fecharam a jornada, somente o Deportivo La Coruña conseguiu manter 100% de aproveitamento. A equipe galega, atuando em casa, passou sem problemas pelo Athletic de Bilbao, por 2 a 0, gols de Juan Carlos Valerón e do reserva uruguaio Walter Pandiani, que vem demonstranto estar com a pontaria em dia. Pandiani ? assim como na primeira rodada da competição ?, entrou no decorrer do jogo, no lugar do goleador Diego Tristán, e garantiu pontos preciosos ao time. Na estréia, com 3 minutos na partida, anotou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Zaragoza e nesta quarta-feira repetiu a dose, ao fazer o segundo gol do La Coruña, 2 a 0, pouco tempo depois de entrar em campo. O Bétis, em casa, não passou de igualdade com o Espanyol, por 1 a 1. O Atlético de Madri recuperou-se do tropeço na estréia ao bater o Albacete, por contagem mínima. O La Coruña lidera a competição com 6 pontos, seguido por Racing, Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia e Valladolid, com 4. A próxima rodada será nos dias 13 e 14 e terá: Albacete x Barcelona; Osasuna x Atlético de Madrid; Real Madrid x Valladolid; Espanyol x Villarreal; Celta x Bétis; Racing x Real Sociedad; Zaragoza x Múrcia; Athletic Bilbao x Mallorca; Sevilha x La Coruña e Valencia x Málaga.