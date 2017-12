La Corunã vence e obtém vaga na Liga O La Coruña manteve a boa fase e garantiu nesta terça-feira vaga nas quartas-de-final da Copa dos Campeões ao bater o Arsenal, em Londres, por 2 a 0, pelo Grupo D. Com o resultado, o time galego chegou aos 10 pontos, três a mais que o Bayer Leverkusen e Arsenal, que estão em segundo, mas a equipe espanhola leva vantagem sobre o timer inglês no primeiro critério de desempate: confronto direto (venceu as duas partidas por 2 a 0), se os dois times terminarem empatados ? na próxima semana, haverá a última rodada. O La Coruña recebe o Bayer, e o Arsenal enfrenta a Juventus, fora de casa. Em apenas 40 minutos o La Coruña liqüidou o jogo. ?Fizemos um primeiro tempo brilhante. Agora nos encontramos em uma situação ideal?, comentou Javier Irureta, técnico do La Coruña. Aos 30 minutos o time espanhol abriu o placar. Mauro Silva roubou a bola ainda no campo de defesa, tocou para o meia Frán, que passou para Romero cruzar na área e encontrar Valerón, que abriu o placar. No Arsenal, as jogadas mais perigosas saíam dos pés do meia holandês Bergkamp. Mas o time inglês não conseguia furar o bloqueio armado pelo La Coruña, que, 10 minutos depois chegaria ao segundo gol com o zagueiro marroquino Naybet, concluindo uma boa triangulação do meio-campo. No segundo tempo, o La Coruña anulava bem as jogadas dos donos da casa, e, em contra-ataques, levava perigo ao gol de Seaman, principalmente com Valerón e Diego Tristán, que, de falta, acertou uma bola no travessão. O Arsenal ainda perdeu um pênalti sofrido por Ljungberg. Thierry Henry cobrou e o goleiro Molina defendeu. No rebote, fez bela defesa em chute do nigeriano Kanu. Contra o Bayer Leverkusen, o La Coruña não poderá contar com Víctor e Scaloni, suspensos. ?Agora, um empate contra o Bayer já nos coloca na liderança do grupo?, disse Irureta. Na mesma chave, o Bayer Leverkusen fez 3 a 1 na Juventus. Pelo grupo C, o já classificado Real Madrid venceu o Sparta Praga por 3 a 0 e o Porto ganhou por 2 a 1 do Panathinaikos. Nesta quarta-feira, quatro jogos completam a rodada: grupo A - Manchester United x Bayern de Munique e Nantes x Boavista; grupo B - Barcelona x Liverpool e Roma x Galatasaray.