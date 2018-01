La Coruña vence Manchester de virada O Deportivo La Coruña venceu o Manchester por 2 a 1, de virada, nesta terça-feira e assumiu a liderança do grupo G da Liga dos Campeões da Europa. Os gols da equipe espanhola foram marcados nos últimos cinco minutos da partida, por Pandiani e Naybet. Scholes havia marcado para o time inglês aos 40 minutos do primeiro tempo. O La Corunã tem agora 4 pontos, um a mais que o time inglês e o francês Lille, que venceu o Olympiakos da Grécia por 3 a 1. O outro time espanhol que entrou em campo pela competição nesta terça-feira, o Barcelona, viveu uma situação inversa à do Deportivo. Jogando fora de casa contra o Bayer Leverkusen, saiu na frente com um gol de Luis Enrique no primeiro tempo, mas permitiu a reação do time alemão com gols de Basturk e Neuville no segundo tempo. O resultado deixou o Bayer na liderança do grupo, com seis pontos. No outro jogo do grupo, o Olympique de Lyon ganhou do Fenerbahce da Turquia, por 1 a 0, e está empatado com o Barcelona na classificação, com três pontos. No grupo E, a liderança é da Juventus. O time italiano empatou por 1 a 1 com Rosemborg da Noruega e somou quatro pontos. A Juve estava perto da vitória, com um gol de Del Piero aos 40 minutos do segundo tempo, quando um pênalti cobrado por Skammelsrud no último minuto igualou o placar para os lanternas do grupo. A vice-liderança é do Celtic da Escócia, que derrotou o Porto por 1 a 0. A equipe portuguesa também tem três pontos. A rodada da quarta-feira foi completada pelos jogos do grupo H, cujo destaque foi o 3 a 1 do Bayern de Munique sobre Spartak de Moscou, com dois gols do brasileiro Élber. Na outra partida do grupo, o Sparta de Praga goleou o holandês Feyenoord por 4 a 0. A liga dos Campeões da Europa continua nesta quarta-feira com outros oito jogos: Real Madrid x Anderlecht e Roma x Lokomotiv Moscou (grupo A); Boavista x Borussia Dortmund e Liverpool x Dinamo Kiev (Grupo B); Panathinaikos x Arsenal e Schalke x Mallorca (Grupo C); PSV Eindhoven x Lazio e Nantes-Galatasaray (Grupo D).