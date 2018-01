La Coruña vence na Copa do Rei Deportivo e Recreativo jogaram como mandantes e saíram em vantagem nas quartas-de-final da Copa do Rei da Espanha, em partidas realizadas nesta quarta-feira. O time de La Coruña bateu o Murcia por 1 a 0, mesmo resultado da equipe de Huelva diante do Atlético de Madrid. O Sevilla recebeu o Osasuna e ficou no empate por 1 a 1. Nesta quinta-feira, jogam Real Madrid e Mallorca. Os jogos de volta ficam para a semana que vem. O La Coruña atuou com formação bem ofensiva, no duelo no Estádio Riazór. O técnico Javier Irureta escalou Makaay, Tristán e Luque, na tentativa de abrir boa diferença contra o Múrcia, único classificado nas quartas-de-final que joga na Segunda Divisão espanhola. Mesmo com tantos atacantes, a vitória do time galego veio apenas aos 39 minutos do segundo tempo, com o gol marcado pelo argentino Aldo Duscher. O Huelva teve menos trabalho com o Atlético. Apesar de ser o lanterna na Série A, o novo clube do mineiro Joãozinho festejou o resultado com o gol de Viqueira, aos 8 minutos da fase final. O Atlético aposta na virada em casa. Tanto que o técnico Luis Aragonés poupou a maioria dos titulares. Foram aproveitados apenas Javi Moreno e Sergi, que participaram do empate por 2 a 2 com o Real Madrid, no clássico de domingo. O Sevilla largou na frente, em seu estádio, com gol de Reyes aos 17 minutos do primeiro tempo. Mas Javi Navarro, aos 30, fez contra e deixou tudo igual. O Sevilla ainda teve chance de fazer o segundo, em pênalti desperdiçado pelo argentino Toedtli. O Osasuna se garante na semifinal, se empatar por 0 a 0, na semana que vem.