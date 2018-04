La Coruña vence, respira e deixa Villarreal em 4.º

O gol do triunfo do La Coruña foi marcado pelo zagueiro Lopo, aos 15 minutos do segundo tempo. Já o Villarreal foi derrotado com a presença de dois brasileiros em campo: o atacante Nilmar, que atuou como titular, e o volante Marcos Senna, que é naturalizado espanhol e entrou na equipe apenas na etapa final. O lateral-direito Cicinho, emprestado pela Roma, não saiu do banco de reservas.

Outro brasileiro que esteve em ação neste domingo no Campeonato Espanhol foi o meia Júlio Baptista. Ele marcou o primeiro gol do Málaga no empate por 2 a 2 com o Getafe, em casa. O resultado manteve a sua equipe na última colocação da tabela, com 19 pontos, enquanto o time visitante subiu do nono para o sétimo lugar, com 31.

Também em situação complicada no Espanhol, o Zaragoza foi derrotado por 2 a 1 pelo Hércules, fora de casa, e caiu para a 17.ª posição, com 23 pontos, apenas um à frente do Osasuna, que neste domingo caiu por 1 a 0 diante do Real Sociedad e encabeça a zona de rebaixamento, com 22 pontos.

Braulio abriu o placar para o Zaragoza no duelo, mas Farinos e o veterano atacante francês Trezeguet, com um gol no finalzinho, também marcaram e garantiram a vitória de virada para o Hércules, que ocupa agora a 12.ª posição, com 25 pontos. Já o Real Sociedad é o nono, com 31.

Em outro jogo já encerrado neste domingo, o Levante bateu o Almería por 1 a 0, em casa, e deixou a zona de rebaixamento, com 24 pontos na 15.ª posição. Já o seu adversário derrotado amarga a penúltima posição, com 20.

No outro jogo que será realizado neste domingo pelo Espanhol, o Espanyol receberá o vice-líder Real Madrid em Barcelona.