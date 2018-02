LA espera bom público para ver o São Paulo Os americanos de Los Angeles estão valorizando a presença do São Paulo nos Estados Unidos, embora o futebol não apareça entre os esportes prediletos. A delegação brasileira desembarcou na manhã de hoje na América do Norte para o amistoso de amanhã contra a equipe do LA Galaxy, às 22h30 de Brasília, que renderá US$ 50 mil aos cofres do Morumbi. O clube está fazendo bastante propaganda do evento e aguarda bom público. O site oficial da agremiação americana ressalta que o confronto com o São Paulo será o primeiro em sua história contra um time brasileiro, o "país do futebol". Os organizadores programaram para antes do jogo um show típico do Brasil, com música e dança. A expectativa é a de que a partida receba muita gente da América do Sul e Central que reside no país. O elenco do LA Galaxy, líder da Conferência Oeste da Major League Soccer, conta com jogadores como Andreas Herzog, da seleção austríaca, Hong Myung-Bo, do time sul-coreano, Cobi Jones, da seleção americana e que teve breve passagem pelo Vasco, e Marcelo Gallo, cujos direitos pertencem ao São Paulo. O volante foi emprestado para a equipe dos Estados Unidos após assinatura de convênio entre os clubes. Os são-paulinos atuarão com seus reservas. Os titulares do time paulista e Cuca ficaram em São Paulo, onde iniciaram hoje preparação para o jogo de quarta-feira, contra o Once Caldas, pela semifinal da Libertadores. O treinador disse que vai insistir nos treinos de finalização. Acha que os erros nos arremates prejudicaram a equipe contra o Corinthians.