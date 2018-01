Lacazette renova com o Lyon e frustra planos de gigantes ingleses

Um dos nomes mais desejados do mercado nesta janela de verão no futebol europeu, o atacante Alexandre Lacazette vai mesmo continuar no Lyon. Neste sábado, o clube que foi vice-campeão francês na temporada passada encerrou as especulações sobre a saída do centroavante e renovou o contrato dele por mais uma temporada, até 2019.

"Agora as pessoas podem parar de falar. Eu espero que eles falem de mim porque estou fazendo gols e o Lyon está vencendo", disse o centroavante, que na temporada passada marcou 27 gols em 33 jogos e foi eleito o jogador do ano na França.

Revelado no próprio Lyon, ele recebeu aumento salarial e, de acordo com o presidente Jean-Michel Aulas, vai ganhar mais de 4 milhões de euros por ano - pelo menos foi essa a proposta feita em junho. Arsenal, Manchester United e Liverpool haviam desejado interesse em contar com o atacante.

Ao renovar com Lacazette, o Lyon tenta se manter como segunda força do futebol francês. O clube contratou pouco: apenas o lateral-direito brasileiro Rafael, do Manchester United, e o atacante Beauvue, do Guingamp.