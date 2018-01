Ladrão leva renda de jogo Parte da renda da partida entre Comercial e Mirassol, pela Série A-2 do Campeonato Paulista, realizada sábado em Ribeirão Preto, foi roubada das mãos do próprio presidente do clube mandante, Santino Soares, após a partida. Segundo Soares, ele se dirigia a uma pizzaria com a família, em seu carro, quando sua esposa foi abordada por um motoqueiro, que teria exigido o dinheiro e apontado uma arma. Um tiro ainda foi disparado, mas não acertou em ninguém. A polícia ainda não tem pistas sobre o assaltante, que fugiu. "Foi um susto grande por um dinheiro ridículo", sintetizou o cartola. O prejuízo foi em torno de R$ 3 mil.