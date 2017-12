Ladrão rouba ingresso e senta ao lado do marido da vítima Um fato curioso aconteceu antes da partida entre Brasil e Austrália, pela Copa do Mundo. A polícia alemã revelou nesta segunda-feira que uma torcedora, cuja identidade foi mantida em segredo, teve o ingresso roubado durante o percurso para o Estádio de Munique. O ladrão decidiu assistir ao jogo e sentou no lugar destinado à torcedora. No entanto, o que o assaltante não esperava era que a cadeira ao lado estivesse sendo ocupada pelo marido da torcedora que foi roubada. Imediatamente a polícia foi avisada e o bandido foi preso. "O delinqüente usou a entrada da mulher, que estava registrada com o nome dela. Só que o marido da vítima estava esperando na cadeira ao lado. Assim que o bandido sentou, a polícia foi avisada e ele foi preso", explicou a polícia de Munique em nota oficial. Todos os ingressos da Copa são numerados e contêm chips para evitar falsificação. Além disso, os bilhetes têm o nome do comprador impresso.