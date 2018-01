Ladrões assaltam sede do time de Zico Quatro homens roubaram R$ 20 mil e um celular da sede do CFZ, time de futebol do Zico, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. Na fuga, os criminosos balearam o porteiro do clube, Edmilson de Oliveira Capetini, de 32 anos, atingido nas duas pernas. Cinqüenta pessoas, entre funcionários e jogadores, estavam no local, mas ninguém percebeu o assalto. Os assaltantes chegaram por volta das 16 horas de terça-feira. Dois deles disseram que queriam falar com funcionários do clube e foram autorizados a entrar. Eles seguiram direto para a tesouraria, onde trabalhavam duas moças e um rapaz. Os empregados foram dominados e entregaram o dinheiro que seria usado para o pagamento do 13º salário dos funcionários. Na saída, os criminosos correram, chamando a atenção do porteiro. Ele tentou conter os homens, quando um terceiro assaltante, que ficou no pátio do clube, sacou a arma. "Fiquei cara a cara com o bandido. Ele me mandou correr porque me mataria", contou Edmilson Capetini. Ele chegou a lutar com o ladrão e segurou a pistola, mas foi baleado. O tiro atravessou a coxa esquerda e atingiu a perna direita. Edmilson Capetini foi socorrido pelo vice-presidente do clube, o advogado Antônio Simões, e levado para o Hospital Rio-Mar. Os criminosos fugiram num Astra de cor escura, cuja placa não foi anotada. Testemunhas disseram ainda que um Golf dava cobertura aos ladrões e que havia um quarto homem do lado de fora da sede. Foi Antônio Simões quem comunicou Zico, que está no Japão, onde é técnico da seleção local. "Ele ficou preocupado principalmente com o porteiro", disse o dirigente. O vice-presidente contou ainda que essa foi a primeira vez que o clube foi assaltado e que vai estudar o reforço da segurança da sede. "Eles se arriscaram muito. Ficamos numa área residencial, em frente a um colégio. Não é um lugar ermo", disse. Antônio Simões acredita que os criminosos receberam informações de funcionários ou ex-funcionários do clube. "Eles conheciam nosso funcionamento, pediram para falar com um de nossos empregados, foram direto para a tesouraria", explicou. O caso está sendo investigado pela 16ª Delegacia de Polícia (Barra da Tijuca). O delegado Fábio Ferreira disse que espera ouvir nesta quinta-feira as testemunhas, que serão encaminhadas para fazer o retrato falado dos criminosos. Ele também vai pedir à prefeitura o registro de radares eletrônicos, para saber se o Astra foi flagrado em alta velocidade e assim, poder identificar a placa.