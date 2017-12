Ladrões devolvem troféus do Valencia Cinco troféus da equipe do Valencia, que haviam sido roubados do salão nobre do Estádio de Mestala no último fim de semana, foram devolvidos. O material foi encontrado por guardas do clube na noite de terça-feira. Estavam na porta do campo de treinamento do time. Entre os artefatos recuperados está o troféu de conquista da Recopa de 1980, um dos principais títulos da história do clube.