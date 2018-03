Ladrões levam ingressos do Pacaembu O posto de venda de ingressos situado no Estádio do Pacaembu foi assaltado na tarde de hoje (9). Os ladrões levaram uma quantidade ainda não definida de ingressos e dinheiro. Após levantamento, os bilhetes roubados serão cancelados e, para evitar transtornos, a Federação Paulista de Futebol está pedindo que os torcedores não comprem entradas de cambistas ou desconhecidos.