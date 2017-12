Ladrões levam Mercedes e Porsche de Aílton O atacante brasileiro Aílton, campeão alemão da temporada 2003-2004 pelo Werder Bremen, recebeu a visita indesejada de ladrões, que levaram seu Mercedes 4X4 e um Porsche-Cayenne que o jogador estava experimentando. Os ladrões levaram os carros e 500 euros em dinheiro enquanto o jogador e sua família dormiam, segundo informação deste sábado, do jornal "Bild". "Estamos muito tristes. Ainda bem que não aconteceu nada com minha família", disse o jogador. Ailton disputará hoje sua última partida em casa no estádio do Werder, uma semana depois de a equipe conquistar antecipadamente o Campeonato Alemão ao vencer o Bayern de Munique, segundo colocado, por 3 a 1. O brasileiro atuará pelo Schalke 04 na temporada 2004-2005. Aílton disse ao "Bild" que considera que não se precipitou em sua decisão de mudar de time, apesar de ter se sagrado campeão pelo Bremen. "Depois de seis anos no Werder eu precisava uma mudança. A rotina não foi feita para mim", afirmou.