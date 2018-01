Ladrões roubam casa do pai de Ronaldo O apartamento do pai do atacante Ronaldo, Nélio Nazário de Lima, foi invadido e assaltado na noite de quinta-feira, confirmou nesta sexta-feira o próprio pai do atleta do Real Madrid. Na hora do crime, Nélio não se encontrava em casa - que fica em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio -, pois retornava da viagem que fez à França para acompanhar o casamento do filho com a modelo Daniela Ciccarelli. Segundo ele, foram roubados dinheiro, jóias e mais de 100 camisas de clubes europeus. "O que mais me entristeceu foi o roubo das camisas. O Ronaldo trocava nos jogos e me dava de presente", disse, contando que algumas estavam autografadas. O apartamento foi um presente do jogador para o pai. Mas Nélio quase não o usa, preferindo passar a maior parte do tempo em um sítio, também presente do filho, em Vargem Grande, na zona oeste.