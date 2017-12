Ladrões roubam R$ 275 mil da casa de Roberto Firmino, diz jornal

O brasileiro Roberto Firmino teve sua casa roubada durante as festa de fim de ano na Inglaterra. Segundo o tabloide The Sun, ladrões levaram 70 mil libras (cerca de R$ 275 mil) em joias, roupas e relógios da casa do atacante do Liverpool e da seleção brasileira.

Segundo a publicação, os assaltantes ficaram observando a rotina do atleta e esperaram Firmino sair da residência com a família para roubar os itens e deixar a pé o local, que já havia sido alvo de outra tentativa de roubo. Assustado com o fato, o atacante teria se mudado para um hotel.

"Ainda que os moradores não estivessem no local, certamente foi muito perturbador notar que a residência havia sido alvo de uma ação como aquela", inspetor de polícia de Liverpool, Steve Christian ao jornal.

Este fato aconteceu no dia 22 de dezembro. Já no dia 25 Roberto Firmino teve outro problema que ganhou destaque nas páginas policiais. O atacante foi indiciado por dirigir embriagado pelas ruas de Liverpool e será julgado pelo fato no dia 31 de janeiro.