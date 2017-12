Ladrões roubam renda de jogos no Paraná Parte dos recursos dos jogos do fim de semana entre Atlético-PR x Paysandu e Paraná x Cruzeiro, que cabiam à Federação Paranaense de Futebol (FPF), foram roubados da sede da entidade no fim da tarde da última segunda-feira. A polícia investiga se foram quatro ou cinco os responsáveis pelo roubo. Segundo a FPF, os ladrões, fortemente armados, entraram no prédio por volta das 18 horas e levaram R$ 18.570,00. Ninguém ficou ferido, mas 25 funcionários e pessoas, que estavam no local, foram trancados em uma sala durante a ação. A telefonista Nadir Fragoso tentou correr, mas foi agredida pelos assaltantes. Além do dinheiro, os ladrões tiraram os celulares dos funcionários para impedir que a polícia fosse acionada. A ação demorou cerca de 10 minutos. Depois, os ladrões foram até o estacionamento do estádio Pinheirão, que fica ao lado da sede da entidade, e fugiram em um Golf preto. Nesta terça, os funcionários foram até a Delegacia de Furtos e Roubos para fazer o retrato-falado e tentar reconhecer alguém pelo álbum de fotografias.