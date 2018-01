Ladrões roubam vestiário em Mogi Mirim Empatar com o Mogi Mirim em 0 a 0, na casa do adversário, em partida amistosa, não é um mau resultado. O grande problema é deixar o gramado e verificar nos vestiários que foi assaltado. O fato aconteceu com a Caldense-MG, na quarta-feira, no estádio Wilson Fernandes de Barros. Enquanto os dois times se esforçavam em campo, a porta que dá acesso ao vestiário visitante foi arrombada e os ladrões levaram roupas, celulares, documentos, cartões de crédito, talões de cheque, tênis e algumas roupas. Tanto o Mogi quanto a Caldense estão em fase de preparação para as disputas dos campeonatos estaduais, respectivamente o Paulista e o Mineiro.