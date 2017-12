Lagos apóia campanha pró-Colo Colo O presidente do Chile, Ricardo Lagos, mesmo sendo um declarado torcedor do Universidad de Chile, aderiu à campanha para ajudar financeiramente o Colo Colo, à beira da falência. ?O Colo Colo é essencial ao futebol chileno e todos devemos ajudar um pouco.? Os organizadores da campanha pretendem arrecadar US$ 760 mil para o clube.