Lahm afirma que Bayern e Real Madrid seria uma ótima decisão

MUNIQUE - O capitão do Bayern de Munique, Philipp Lahm, deu o tom da força da sua equipe e do Real Madrid ao apontar que o duelo entre os dois times, que definirá um dos finalistas da Liga dos Campeões da Europa, poderia muito bem ser a decisão da competição. Além disso, afirmou não ver favoritismo no confronto.

"É um encontro entre duas equipes enormes e teria sido uma final digna. Acho que temos uma chance de 50%. Mas só pode haver um alvo quando você está na semifinal da Liga dos Campeões que é chegar à final! Vamos atrás disso com tudo o que temos", afirmou o lateral.

O meia Franck Ribery destacou o estilo ofensivo de jogo dos dois times. "É um sorteio difícil, um encontro entre dois dos times que melhor atacam no mundo. Estamos em dois jogos magníficos e eu realmente espero que nós façamos a final", declarou o jogador francês.

O duelo entre Real Madrid e Bayern de Munique repetirá a semifinal da Liga dos Campeões de duas temporadas atrás, quando Manuel Neuer foi decisivo para o triunfo do time alemão na disputa de pênaltis. "Estou ansioso para voltar para o Santiago Bernabéu. Tenho muitas lembranças positivas do estádio. O jogo de volta das semifinais há dois anos, quando passamos nos pênaltis, foi inacreditável", disse.

O Bayern, aliás, encarou o Real Madrid em cinco semifinais da Liga dos Campeões e perdeu apenas uma. O primeiro jogo entre os dois times será em 23 de abril, na Espanha. Já o duelo de volta, na Alemanha, está marcado para o dia 29.