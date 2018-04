Lahm diz que defesa pode ser chave do Bayern na final da Copa dos Campeões

MUNIQUE - O lateral-direito Philipp Lahm avaliou que a defesa terá papel primordial para o Bayern de Munique conquistar o título da Copa dos Campeões da Europa na final do próximo sábado contra o Borussia Dortmund. Segundo ele, o setor ofensivo da equipe tem potencial suficiente para marcar ao menos um gol por partida. Assim, basta o setor defensivo não ser vazado para que o Bayern saia de Wembley como campeão europeu.

"Tudo precisa dar certo. Será um confronto entre duas equipes de ponta. Muitas vezes o que decide é quem estiver melhor no dia ou quem cometer menos erros. Precisamos trabalhar muito bem defensivamente, como fizemos durante todo o ano. Ofensivamente temos tanta qualidade que sempre conseguimos marcar um gol", disse, em entrevista ao site oficial da Fifa.

Para Lahm, a tarefa do Bayern na temporada não se encerra no próximo sábado mesmo em caso de título, pois o time ainda vai decidir a Copa da Alemanha diante do Stuttgart no dia 1º de junho em Berlim. "Se ganharmos esse título, quero ganhar também a Copa da Alemanha na semana seguinte. Depois vamos entrar em férias e quando voltarmos tudo se reinicia. A equipe está cheia de vontade, pudemos ver isso nesta temporada", afirmou.

Lahm lembrou a final da última temporada da Liga dos Campeões, quando o Bayern foi derrotado em Munique pelo Chelsea e rejeitou o favoritismo para a decisão. Porém, avaliou que o título pode marcar o início de uma fase de conquistas internacionais do clube.

"Não podemos nos deixar enganar achando que estamos em vantagem como na final da Liga dos Campeões do ano passado. Trilhamos o nosso caminho até aqui e agora precisamos seguir em frente. Esperamos conseguir conquistar a tríplice coroa e estou confiante. A equipe poderá ter muito sucesso nos próximos anos, e não apenas na Alemanha, mas também internacionalmente", comentou.

O lateral negou que o fato da final da Liga dos Campeões envolver dois clubes alemãs a torna mais especial para os jogadores do Bayern e do Borussia Dortmund. "No ano passado vivemos um momento especial quando disputamos a decisão em casa em Munique. Infelizmente fomos derrotados naquela ocasião. A final em Wembley também será sensacional. O fato de duas equipes alemãs decidirem o título é ótimo para o nosso futebol, mas para nós jogadores é algo secundário", avaliou.