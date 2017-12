Lahm é operado, mas deve ser mantido na seleção alemã O lateral-esquerdo Philipp Lahm foi submetido nesta quarta-feira a uma cirurgia no cotovelo esquerdo, num hospital de Frankfurt, e a comissão técnico da seleção da Alemanha disse que ele deve ser mantido entre os 23 convocados para a Copa do Mundo. "Pela situação atual, acreditamos que ele poderá jogar o Mundial", disse Joachim Low, assistente do técnico Jürgen Klinsmann. Lahm, que joga no Bayern de Munique, se contundiu durante o jogo-treino disputado ontem contra o FSV Luckenwalde, time amador, que terminou com goleada de 7 a 0 da seleção. O jogador deve perder os próximos dias de preparação, na Suíça, reservados principalmente à recuperação física, e se junta à equipe na próxima semana. Titular de sua posição, deve voltar a treinar no início de junho - a Alemanha faz o jogo de abertura da Copa, no dia 9, em Munique, contra a Costa Rica, e Klinsmann terá até a véspera para fazer trocas na lista, com autorização de médico da Fifa. Antes da Copa, a Alemanha ainda tem três amistosos marcados, contra: Luxemburgo, no dia 27, em Freiburg; Japão, três dias depois, em Leverkusen; e Colômbia, em 2 de junho, em Mönchengladbach.