Lairson faz 3 e América arrasa Juventus Mesmo com o gramado do estádio Benedito Teixeira em más condições devido às fortes chuvas, o América goleou o Juventus por 5 a 1, na noite desta quarta-feira, em São José do Rio Preto, pela primeira rodada no Campeonato Paulista. O destaque do jogo foi o atacante Lairson, que marcou três gols. Após conquistar seus primeiros três pontos, o América já lidera o grupo 1. E, na próxima rodada, no domingo, enfrenta o União Barbarense, em Santa Bárbara D´Oeste. Já o Juventus joga contra o Atlético Sorocaba, em São Paulo, no sábado à tarde. Jogando em casa, o América tomou iniciativa da partida e abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, com o atacante Lairson. Após rebote do goleiro Wilians, o jogador tocou para as redes. Mas o empate do Juventus veio três minutos depois. O meia Joilson carimbou a trave e no rebote, o volante Dirceu chutou a bola, que desviou no zagueiro André Luís, enganando o goleiro Gustavo. Aos 42 minutos, o América voltou a ficar a frente. Lairson marcou novamente, após acertar belo chute de fora da área. Na etapa final, a chuva que caía sobre o Teixeirão aumentou e ritmo do jogo ficou mais lento. Mas nem o temporal conseguiu segurar o atacante Lairson, que fez o terceiro aos 25 minutos. Para a tristeza da torcida do América, o artilheiro Lairson se contundiu após seu terceiro gol e deu lugar para Leandro Almeida. Mas o substituto entrou bem e também fez o seu, aos 43, após acertar chute no ângulo direito. Um minuto depois, o atacante Zé Augusto fechou a goleada de 5 a 1.