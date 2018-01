Lampard estreia na MLS com derrota no New York City FC

Com dois gols do meia argentino Ignacio Piatti, o Montreal Impact estragou neste sábado a estreia de Frank Lampard na MLS, a principal liga de futebol dos Estados Unidos, ao triunfar fora de casa sobre o New York City FC, que teve o italiano Andrea Pirlo entre os seus titulares, por 3 a 2.

O jogador inglês empolgou a torcida no lotado Yankee Stadium quando entrou em campo aos 24 minutos do segundo tempo, logo após o atacante espanhol David Villa ter anotado de pênalti o gol que diminuiu a vantagem do time canadense para 2 a 1.

Mas o Montreal Impact aumentou a diferença aos 39 minutos, com o pênalti convertido por Piatta. Thomas McNamara anotou para o time nova-iorquino no minuto seguinte, definindo o placar de 3 a 2 para o time canadense.

Antes, no primeiro tempo, Dominic Oduro abriu o marcador logo aos 5 minutos do primeiro tempo. Depois, aos 32, Piatti fez o segundo gol do time canadense, que recentemente se reforçou com o atacante marfinense Didier Drogba.