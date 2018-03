Lampard pode trocar Chelsea pela Inter, diz imprensa italiana

O meio-campo Frank Lampard pode trocar o Chelsea pela Inter de Milão na próxima temporada, informa nesta terça-feira a imprensa italiana. Segundo o diário La Gazzetta dello Sport, as negociações envolvendo os presidentes dos dois clubes, Román Abramovich e Massimo Moratti, se encontram em um ponto muito avançado. O jornal afirma ainda que o fato de o contrato de Lampard com o clube inglês terminar em 2009 pode reduzir o valor da transferência do atleta, que sairia por cerca de 8 milhões de euros. A "Gazzetta dello Sport" diz também que Lampard poderia receber aproximadamente 7 milhões de euro líquidos por temporada na Inter, e que seu contrato duraria quatro anos. A Gazzetta dello Sport comentou ainda a possível volta à Inter do atacante brasileiro Adriano, emprestado ao São Paulo, que foi anunciada pelo próprio Moratti.