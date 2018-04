Lampard reitera seu desejo de permanecer no Chelsea

"Com o atual contrato eu tenho ainda esta temporada e a próxima, e eu adoraria estender o vínculo", declarou ao jornal inglês Evening Standard. "Enquanto o clube me quiser, eu ficarei aqui. Independentemente do que qualquer pessoa disser sobre eu sair, ou algo assim, eu ficarei aqui, sem dúvida", garantiu.

Aos 33 anos, Lampard teria ficado insatisfeito por ter sido colocado no banco algumas vezes pelo técnico português André Villas-Boas no início desta temporada. Ele estaria negociando com o Los Angeles Galaxy para ser o substituto de David Beckham, que deve deixar o clube. Nas últimas semanas, no entanto, o meia voltou a ser titular absoluto e, agora, negou as especulações.