Lampard se aproxima da marca de 100 gols pelo Chelsea Frank Lampard está animado com a possibilidade de se tornar o oitavo jogador na história a atingir a marca de 100 gols pelo Chelsea. O meia da seleção inglesa chegou a 96 gols pelo clube londrino com os três marcados na vitória de 4 x 3 sobre o Leicester City, na quarta-feira, pela Copa da Liga inglesa. "Estou me aproximando dos 100 gols pelo Chelsea e será uma marca realmente importante", disse Lampard à Reuters. "Uma centena de gols representaria muita coisa." "Estou aqui há seis temporadas e meia e estar próximo a essa marca é muito animador. Estou agora ao lado de grandes ídolos do Chelsea e tenho muito orgulho disso." Apenas Bobby Tambling (202), Kerry Dixon (193), Peter Osgood (150), Roy Bentley (150), Jimmy Greaves (132), George Mills (123) e George Hilsdon (107) superaram a casa dos 100 gols com a camisa do Chelsea. Lampard, capitão na ausência no lesionado John Terry, garantiu a vitória do atual campeão Chelsea no emocionante jogo com o Leicester, da segunda divisão. Seus dois primeiros gols foram tipicamente de oportunismo, tocando para as redes de dentro da área, e o gol que garantiu a vitória nos acréscimos foi de pura raça. "Pizarro acertou a bola no travessão e eu cabeceei para dentro", disse Lampard. "Achei que fosse meu, e quando cai e levantei todo mundo veio comemorar." "O árbitro também disse que o gol foi meu, então vou acreditar."