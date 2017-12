Lampard se recupera de lesão e deve jogar contra Portugal Um porta-voz da Federação Inglesa de Futebol afirmou, nesta sexta-feira, que o meia Frank Lampard foi liberado para treinar com os demais jogadores da seleção. "Ele deixou o treinamento de ontem (quinta) com uma torção no tornozelo. Mas conversei com ele esta manhã (sexta) e soube que ele está bem e deverá treinar normalmente". Embora ainda não tenha marcado gols e venha tendo uma participação apagada neste Mundial, Lampard é figura-chave no esquema do técnico Sven-Goran Eriksson com vistas à partida válida pelas quartas-de-final, contra Portugal, marcada para este sábado, em Gelsenkirchen. Considerado pela Fifa o segundo melhor jogador do mundo, Lampard marcou 20 gols na última temporada pelo Chelsea. Pela seleção inglesa, em 22 jogos ele já marcou 10 tentos.