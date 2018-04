Lampard vira maior artilheiro e dá vaga ao Chelsea

A vitória do Chelsea por 2 a 1 sobre o Aston Villa, neste sábado, na abertura da 37ª rodada do Campeonato Inglês foi histórica para Frank Lampard. O meia marcou os dois gols do triunfo da equipe londrina e se tornou o maior artilheiro da história do clube, com 203, e ainda garantiu a classificação da equipe para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

Com o triunfo, o Chelsea chegou aos 72 pontos, na terceira colocação no Campeonato Inglês, sem chances de ser ultrapassado pelo quinto Tottenham - os quatro primeiros se garantem na Liga dos Campeões, mas apenas os três primeiros entram direto na fase de grupos, o que passa a ser o objetivo do time. Já o Aston Villa, com 40 pontos, ainda tem chances remotas de rebaixamento.

Na partida deste sábado, o Aston Villa abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo com um gol de Benteke, após um contra-ataque rápido. Em desvantagem e atuando no Stamford Bridge, o Chelsea pressionou o time de Birmingham e chegou a acertar a trave em finalização de Lampard, mas foi ao intervalo perdendo por 1 a 0.

O Chelsea igualou o placar aos 15 minutos. Após tabela de Juan Mata com Hazard, Lampard recebeu na entrada da grande área e finalizou para marcar e igualar a marca de Bobby Tambling, autor de 202 gols pelo time londrino. Em busca da vitória, a equipe desperdiçou várias chances, mas conseguiu marcar aos 43 minutos.

Lampard recebeu cruzamento de Mata na pequena área e empurrou para as redes, garantindo, de uma vez só, a vitória do Chelsea, a classificação do time para a próxima Liga dos Campeões e a condição de maior artilheiro do clube, que defende desde 2001.