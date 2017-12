Lançado o Paulista de futebol feminino Foi lançado nesta quarta-feira na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), com a presença do Secretário estadual da Juventude, Esportes e Lazer, Lars Grael, e o presidente da entidade, Marco Polo Del Nero, entre outras personalidades do futebol, o Campeonato Paulista de Futebol Feminino, que terá 32 equipes divididas em 8 grupos de quatro cada. O torneio começa na sexta-feira com a partida entre o Taubaté, um dos cinco clubes profissionais que participam da competição, e o time da Prefeitura Municipal de Sorocaba, às 15 horas, em Cotia (SP). No discurso de abertura, o secretário Grael disse que o campeonato, que conta com universidades, prefeituras e times, deve ficar mais profissional a cada ano. A intenção é incentivar a participação de outros times de futebol, tanto do Estado como de todo o País. "Vejam o fenômeno da Copa São Paulo de Juniores, ela começou pequena e hoje tem times do Brasil inteiro", disse o secretário, revelando que o prefeito do Rio, Cesar Maia, já mostrou interesse em envolver equipes cariocas em 2005. Grael reforçou que o Estado não tem intenção de investir para contratar alguma jogadora da seleção brasileira ou que esteja no exterior. "O orçamento da Secretaria para o torneio deste ano é de R$ 141 mil e para 2005 quero chegar aos R$ 600 mil, mas o objetivo principal é a fomação e revelação de jogadoras, não a contratação." Seleção - O campeonato terá uma curta duração, com a fase final marcada para acontecer de 9 a 12 de dezembro. Cada grupo terá dois classificados que definirão a segunda fase o os 16 times que participarão da Série A em 2005. Os 16 que não passarem à segunda fase formarão a Série B de 2005. O secretário também revelou que alguns clubes de São Paulo, como o próprio São Paulo, por meio de seu presidente Marcelo Portugal Gouvêa, já demonstraram interesse em participar do torneio em 2005. A competição deste ano conta com Santos, Guarani, Juventus e Rio Branco, além do Taubaté. Além dos clubes, o torneio tem a presença maciça de prefeituras, entre elas a de São Bernardo, cujo time conta com duas jogadoras medalhas de prata em Atenas, a centroavante Cristiane e a zagueria Juliana Cabral. A equipe ainda conta com duas jogadoras de seleção sub-19, Sandrinha e Aliane, que estão na Tailândia disputando o Mundial, ao lado de Cristiane. "Estamos quase acertando com a Daniela Alves, mas ainda não está fechado", revelou o técnico e supervisor de São Bernardo, Luiz Carlos Campioto. Outra jogadora de seleção que participa do campeonato é Mônica, pelo time do Extra/Fundesport Araraquara.