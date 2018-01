Lanceta pode trabalhar no Botafogo Se o cargo de técnico do Botafogo ainda é um mistério, o de gerente de Futebol pode estar prestes a ser definido. O preparador-físico, Carlos Alberto Lanceta, que trabalhou na campanha de Bebeto de Freitas é o mais cotado para assumir a função. Atualmente, ele está terminando um curso de administração esportiva na Fundação Getúlio Vargas. "Ainda não fui procurado, mas não descarto essa possibilidade. Tenho o interesse de deixar a preparação física e passar para a administrativa", afirmou Lanceta. "Estou disposto a ajudar o Botafogo a sair dessa crise que está manchando o nome do clube." Ele ainda não teve oportunidade de conversar com Bebeto já que o presidente está viajando. Retorno - O presidente Mauro Ney Palmeiro, que estava afastado do cargo há cerca de um mês por causa de problemas de saúde, reassumiu a função hoje. Ele disse que não vai se opor ao movimento de transição iniciado pelo presidente interino, Renato Lourenço Jorge, com Bebeto de Freitas.