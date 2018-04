Lanterna Campinense surpreende e goleia Duque fora

A vitória, contudo, não foi o bastante para deixar a lanterna da Série B. O Campinense fecha a rodada com 17 pontos, um a menos que o ABC, que derrotou a Ponte Preta. Já o Duque de Caxias perdeu a terceira partida consecutiva e, com somente 23 pontos, voltou à zona de rebaixamento. A situação deixa o técnico Rodney Gonçalves ameaçado.

A goleada paraibana começou no primeiro tempo. Fábio Santana abriu o placar aos 20 minutos, em arremate forte e cruzado. Aos 36 minutos, o Campinense ampliou com Washington, em chute no ângulo esquerdo.

No começo do segundo tempo, aos dois minutos, Edmundo aproveitou a falha de Zé Carlos e fez o terceiro. Em cobrança de pênalti, aos 32 minutos, Nino marcou o quarto. Pouco depois, Juninho aproveitou a sobra na grande área e marcou o único dos donos da casa.

O Campinense é quem volta a jogar mais cedo pela Série B. Na abertura da 21ª rodada, o time paraibano recebe o Brasiliense, na sexta-feira, às 21 horas, no Estádio Amigão. Já o Duque de Caxias joga no sábado, às 16h10, contra o Juventude, novamente no Giulite Coutinho.

Ficha Técnica:

Duque de Caxias 1 x 4 Campinense

Duque de Caxias - Vinícius; Oziel (Valdanes), Zé Carlos, Santiago e Paulo Rodrigues; Leandro Teixeira, Juninho, Bruno Moreno (Clayton) e Leandro Chaves; Tony e Lucas Pereira (Leandro Cruz). Técnico: Rodney Gonçalves.

Campinense - Fabiano; Fábio Santana, Leandro Camilo, Nino e Marquinhos; Charles Wagner, Henrique, Giuliano (Neto Maranhão) e Fernandes; Washington (Almir) e Edmundo (Negreiros). Técnico: Freitas Nascimento.

Gols - Fábio Santana, aos 20, e Washington, aos 36 minutos do primeiro tempo; Edmundo, aos dois, Nino (de pênalti), aos 32, e Juninho, aos 34 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Marcos André Gomes da Penha (ES).

Cartões amarelos - Paulo Rodrigues, Lucas Pereira, Zé Carlos e Juninho (Duque de Caxias); Henrique e Almir (Campinense).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Giulite Coutinho, no Rio de Janeiro (RJ).