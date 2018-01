Lanterna, Colônia supera Hamburgo e vence a terceira seguida no Alemão

Ainda que na lanterna do Campeonato Alemão, o Colônia vai esboçando uma reação para tentar se livrar do rebaixamento. Neste sábado, o time conquistou a terceira vitória consecutiva no torneio ao derrotar o Hamburgo por 2 a 0, fora de casa, no Volksparkstadion, pela 19ª rodada.

+ Confira a tabela de classificação do Campeonato Alemão

O confronto envolveu os dois últimos colocados do Alemão, sendo que o Colônia chegou aos 12 pontos, com três a menos do que o Hamburgo. O Werder Bremen é o antepenúltimo, com 16, posição que o levaria a disputar uma repescagem contra o terceiro colocado da segunda divisão por uma vaga na elite. Mainz, Stuttgart e Wolfsburg são os times mais próximos da zona de descenso, todos eles com 20 pontos.

No triunfo deste sábado, o brilho do Colônia ficou todo com o atacante Simon Terodde. Afinal, o camisa 9 marcou os dois gols da partida, aos 27 minutos da etapa inicial e aos 22 do segundo tempo.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Colônia tentará ampliar a sua reação no Campeonato Alemão no próximo sábado, quando receberá o Augsburg. No mesmo dia, o Hamburgo será visitante contra o RB Leipzig.