Lanterna derrota o líder Manchester O Manchester United, líder do Campeonato Inglês com 50 pontos, foi surpreendido neste sábado pelo Wolverhampton, na abertura da 22ª rodada. Fora de casa, perdeu por 1 a 0 para o time, que entrou em campo como último colocado. Miller fez o gol, aos 22 minutos do segundo tempo. Com a surpreendente vitória, o Wolves chegou ao 18º ponto e, pelo menos momentaneamente, subiu uma posição, saindo da lanterna do campeonato - o Leeds tem 17, mas tem um jogo a menos. Já o Manchester pode ser superado pelo Arsenal, que tem 49 pontos e joga neste domingo contra o Aston Villa.