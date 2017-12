Lanterna derrota o líder na Série B2 O lanterna Itarará causou a grande surpresa da 6ª rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série B2, a quinta divisão estadual, ao vencer neste domingo o líder Jalesense, por 4 a 0. Apesar da derrota, o time de Jales mantém a ponta com 13 pontos. O Itararé, curiosamente, foi o melhor time da primeira fase, mas ainda não tinha vencido - três empates e duas derrotas - na segunda. Desencantou, justamente, em cima do líder e, agora, soma seis pontos. O Grêmio Barueri manteve a vice-liderança, com 10 pontos, apesar de ter empatado em casa com o Joseense, por 1 a 1. Em recuperação, o Serra Negra venceu fora de casa o Elosport, por 2 a 1. Classificação: 1) Jalesense - 13 pontos; 2) Grêmio Barueri - 10; 3) Águas de Lindóia - 9; 4) Pirassununguense - 7; 5) Elosport e Serra Negra - 8; 7) Itararé - 6; 8) Joseense - 3.