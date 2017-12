Lanterna do Alemão dispensa jogador por ligações com o islamismo

Último colocado do Campeonato Alemão, o Darmstadt confirmou na última quarta-feira a rescisão de contrato com o tunisiano Anis Ben-Hatira depois de saber do envolvimento do atleta com a Ansaar International, organização próxima da comunidade ortodoxa islâmica salafista, um movimento ultraconservador dentro do islamismo sunita, na Alemanha.

Apesar de apontar o comportamento do atleta como exemplar, o presidente do clube, Ruediger Fritsch,

defendeu sua decisão. "O Darmstadt vê o trabalho humanitário privado que Ben-Hatira faz com a organização como errado."

Ben-Hatira foi contratado em agosto da última temporada, junto ao Eintracht Frankfurt, somando 11 jogos e um gol pelo clube neste período. No dia 21 de janeiro, durante empate do Darmstadt contra o Borussia Moenchengladbach, alguns torcedores do clube distribuíram panfletos pedindo a saída do meio-campista do time.

Pelas redes sociais o atleta de 28 anos alega estar sendo vítima de uma 'sabotagem' e garante que vai continuar realizando trabalhos humanitários. "Qualquer pessoa que olhe para o meu currículo e para os meus compromissos percebe que sou uma pessoa socialmente envolvida e que luta por tratamento igual entre pessoas de cor de pele, etnia ou fés diferentes"