Lanterna do Inglês, Hull City anuncia técnico português

Ameaçado de rebaixamento no Campeonato Inglês, o Hull City anunciou nesta quinta-feira a contratação do técnico Marco Silva. O treinador português de 39 anos, que não tem qualquer experiência anterior no futebol da Inglaterra, vai suceder Mike Phelan à frente do último colocado no torneio nacional.

Silva conquistou o título do Campeonato Grego com Olympiacos na temporada passada e também tem passagens por Sporting de Lisboa e Estoril, ambos do futebol de Portugal. Ele estava sem clube desde que deixou o time da Grécia ao fim da última temporada alegando questões pessoais.

"Marco é um jovem treinador que nos impressionou com a sua filosofia e estilo de futebol", disse o vice-presidente do Hull, Ehab Allam. "Ele tem um grande histórico e sentimos que este é um compromisso ousado e empolgante em nosso objetivo de manter o clube no Campeonato Inglês".

O primeiro jogo de Silva no comando do Hull será no próximo sábado, contra o Swansea, pela Copa da Inglaterra. Mas a prioridade do clube é mesmo evitar o rebaixamento no Campeonato Inglês.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para isso, a diretoria já adianta que vai se reforçar na janela de transferências de janeiro. "Já estamos trabalhando duro com Marco e sua equipe para entregar alguns reforços ao nosso time durante esta janela de transferência", disse Allam.