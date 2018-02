Lanterna do Paulistão, Santo André perde treinador Amargando a lanterna do Paulistão, o treinador Ruy Scarpino pediu demissão nesta terça-feira no comando do Santo André, que soma quatro derrotas nas primeiras rodadas da competição. Essa é a quarta mudança de comando de clubes no Estadual: Marcelo Villar, Zé Teodoro e Wanderley Paiva já haviam sido mandados embora no Grêmio Barueri, Rio Branco e Ponte Preta, respectivamente. De acordo com Scarpino, ele havia pedido o seu desligamento do time do ABC após a derrota no clássico para o São Caetano por 3 a 0, no último domingo. ?Chegamos à conclusão de que o gás acabou, e é melhor trocar por outra pessoa, que vai chegar motivada, com novos reforços, ao invés de ficar arrastando esta situação por mais duas rodadas, sem solução?, disse. Com a saída do treinador, o Santo André deverá ter um comando interino para o confronto com o São Paulo, na próxima quinta-feira, no Estádio do Morumbi, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Scarpino pode agora acertar a sua transferência para o Rio Branco, que demitiu na última segunda-feira Zé Teodoro ? o time do interior ainda não pontuou e ocupa a penúltima colocação no Paulistão.