Lanterna empata pelo Paulista da B-2 O confronto dos lanternas do Campeonato Paulista da Série B2, a quinta divisão, decepcionou os poucos torcedores que viram o empate sem gols entre Serra Negra e Itararé, neste sábado à tarde. O time da casa ainda é último colocado da segunda fase com apenas 10 pontos, dois a menos do que o Itararé. Mas a 11ª rodada marca três jogos importantes neste domingo porque ainda estão indefinidos os dois primeiros colocados que garantirão o acesso para a Série B1 em 2004. Confira os jogos de domingo pela 11ª rodada: 11:00 - Elosport x Joseense; Grêmio Barueri x Águas de Lindóia; 15:00 - Pirassununguense x Jalesense. Classificação: 1) Jalesense 20; 2) Águas de Lindóia 19; 3) Grêmio Barueri 15; 4) Joseense e Itararé 12; 6) Elosport e Pirassununguense 11; 8) Serra Negra 10.