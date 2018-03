Lanterna Goiás quer bater o Santos na Vila Pela primeira vez em 11 jogos o técnico Cuca poderá escalar a equipe titular do Goiás sem mudanças ou improvisações. O Goiás enfrenta o Santos (3º com 37 pontos) às 21h40 desta quarta-feira na Vila Belmiro. E Michel, um dos principais jogadores do alviverde, retorna à lateral-direita e enfrenta seu ex-clube pela primeira vez. O Goiás vem de três empates e uma vitória, continua na lanterna (24º com 15 pontos) porém motivado a enfrentar a surpreender o Santos, jogando com velocidade e em contra-ataques pelos flancos. "A vitória de domingo levantou a equipe", afirma Dimba, 15 gols, artilheiro da equipe que até agora levou (35) praticamente o tanto de gols que o Santos fez (36). O treinador Cuca, que estava na corda bamba até bater o São Caetano (2x1) poderá contar com os novos contratados, o lateral Esquerdinha e o zagueiro Pedro Paulo, no banco de reservas. O atacante Grafite (ex-Santa Cruz-PE), que chegou hoje, terá condições de jogo na próxima semana.