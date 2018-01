Lanterna goleia Barcelona na Espanha O Barcelona foi goleado pelo lanterna Real Sociedad por 4 a 0, na noite deste domingo, em San Sebastian, no encerramento da 22.ª rodada do Campeonato Espanhol. O time catalão jogou desfalcado de vários titulares, mas mesmo assim conseguiu manter-se na terceira colocação, com 40 pontos, oito a menos do que o Real Madrid e a quatro do vice-líder Deportivo La Coruña. O Santander encontrou até mais facilidade do que previa e fechou o primeiro tempo com vantagem de 1 a 0, gol de Reguero. Na fase final, Ramis , Arzeno e Mazzoni fecharam o resultado. Mesmo assim, continua em último lugar, com 17 pontos, ao lado do Osasuna, que no sábado perdeu do Rayo Vallecano por 2 a 1. A 22.ª rodada teve ainda Athletic Bilbao 1 x Real Madrid 0, Valencia 3 x Numancia 0, La Coruña 4 x Real Sociedad 1, Espanyol 0 x Celta 1, Oviedo 1 x Villarreal 3, Málaga 0 x Mallorca 1, Alavés 1 x Zaragoza 0 e Valladolid 1 x Las Palmas 0 A classificação do Espanhol 1º) Real Madrid, 48 2º) La Coruña, 44 3º) Barcelona, 40 4º) Valencia, 39 5º) Villarreal e Mallorca, 35 7º) Rayo Vallecano, 32 8º) Las Palmas, 31 9º) Espanyol, Alavés e Athletic Bilbao, 30 12º) Valladolid, 29 13º) Málaga, 28 14º) Zaragoza, Celta e Oviedo, 27 17º) Numancia, 20 18º) Real Sociedad, 18 19º) Santander e Osasuna, 17.