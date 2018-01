Lanterna Guarani mantém a esperança O Guarani sofreu sua quarta derrota no Campeonato Brasileiro da Série B, sábado à tarde, quando levou 2 a 0 do Marília. Mesmo na lanterna (22.ª posição), com apenas cinco pontos em sete jogos, o time campineiro não perde a esperança de se recuperar dentro da competição. Esta corrente de confiança é liderada pelo técnico Luiz Carlos Ferreira, que estreou no lugar de José Carlos Serrão e não conseguiu reverter a situação do time. "É muito cedo para se falar alguma coisa, mesmo porque estamos iniciando nosso trabalho. Mas podem ter certeza de que vamos reagir", diz o confiante Ferreira. O momento é de trabalhar e ter paciência, porque os bons resultados virão." A próxima chance para iniciar esta reação acontecerá terça-feira à noite, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), onde o Guarani receberá o Náutico, oitavo colocado, com 10 pontos. O time campineiro será definido nesta segunda-feira à tarde, após treino técnico-tático.