Lanterna, Málaga bate Villarreal e vence a 1ª em 2018 no Espanhol

O Villarreal foi surpreendido neste domingo, em duelo válido pelas 30ª rodada do Campeonato Espanhol. Atuando fora de casa, o time acabou sendo batido pelo lanterna Málaga e perdeu a chance de ficar mais confortável na briga pela classificação à próxima Liga Europa.

A derrota manteve o Villarreal com 47 pontos e na quinta colocação, mas agora o time é ameaçado mais de perto por Sevilla, com 46, Girona, com 44, e Betis com 43 pontos e um jogo a menos.

O Málaga, por sua vez, conquistou a sua primeira vitória em 2018 no Campeonato Espanhol, encerrando um jejum de 14 jogos sem triunfar, com 11 derrotas e três empates. Mas essa rara vitória não ajudou muito o time, que segue em último lugar no torneio nacional, com apenas 17 pontos e a 11 da primeira equipe fora da zona de descenso, o Levante. De qualquer forma, o pênalti convertido por Gonzalo Castro deu uma rara alegria ao torcedor do Málaga nesta temporada.

Também neste domingo, Eibar e Real Sociedad empataram por 0 a 0 e continuam na zona intermediária da classificação do Espanhol. O Eibar está em situação um pouco melhor, pois ocupa o décimo lugar, com 40 pontos. A Real Sociedad, por sua vez, está na 15ª posição com 34 pontos.