Lanterna Matonense preocupa o Santos O lanterna do campeonato pode preocupar um time que aspira ser campeão do Paulista? Pode. E a Matonense é a preocupação do Santos para o jogo de sábado. Geninho, que já dirigiu a equipe de Matão, passou a semana alertando seus jogadores para as dificuldades que irão enfrentar. "A torcida joga com o time, o campo fica muito próximo do alambrado e a pressão é grande, muito grande", disse o treinador, revelando que "os atletas estão bem conscientes do que irão encontrar". Descartou, porém, a possibilidade de o Santos ser hostilizado. "Esse não é o costume naquela cidade". Do ponto de vista tático, Geninho sabe que o adversário não irá jogar retrancado. "Isso não interessa à Matonense e, em casa, ela sempre tenta impor seu jogo desde o início, procura fazer seu gol e administrar o resultado". O treinador santista esconde o jogo, mas já preparou, junto com o auxiliar Gersinho, o esquema para vencer essa partida. "Os dois times precisam da vitória, podendo facilitar nosso trabalho de classificação ou tirar o adversário daquela posição incômoda". Geninho entende que o campeonato está muito embolado e que, nessa fase, vai haver o confronto de times que buscam uma vaga e outros que tentam fugir do rebaixamento. "Dos quatro adversários que nos restam, três times estão querendo sair do fundo e uma aspira a classificação". A dificuldade adicional de sua equipe, como a dos outros grandes, é vencer no interior. "O regulamento prevê isso e não há o que fazer, mas jogar contra no interior é sempre uma tarefa muito difícil". Santos terá dois desfalques para essa partida. O zagueiro Galván cumpre suspensão automática, devendo ser substituído por Pereira, e Claudiomiro continua em tratamento de contusão muscular. Mesmo assim, Geninho não revelou o time que enfrentará a Matonense. "Vamos ter treino pela manhã em Araraquara, quando farei os últimos acertos e confirmarei a equipe". Sua principal dúvida está no ataque. As vagas devem ser de Caio e Deivid, mas Dodô, Rodrigão e Júlio César (ex-jogador da Matonense) disputam um lugar no time.