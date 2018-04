Lanterna, Mönchengladbach anuncia novo técnico O Borussia Mönchengladbach anunciou nesta segunda-feira Lucien Favre como seu novo treinador, um dia após a demissão de Michael Frontzeck. Frontzeck deixou o comando da equipe no domingo, após a equipe perder para o St. Pauli por 3 a 1 no sábado. O resultado deixou o lanterna do Campeonato Alemão sete pontos atrás da primeira equipe fora da zona de rebaixamento.