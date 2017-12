Lanterna no Inglês, Swansea anuncia a demissão do técnico Paul Clement

Pior time do Campeonato Inglês e correndo sérios riscos de rebaixamento, o Swansea decidiu mudar e, nesta quarta-feira, sobrou para o treinador. O clube anunciou a demissão do técnico Paul Clement, que não conseguiu tirá-lo da lanterna do Campeonato Nacional após 18 rodadas.

Clement chegou ao Swansea no início de 2017 e completaria um ano no comando da equipe no próximo dia 3 de janeiro. Mas o treinador não resistiu à péssima campanha do time galês, que soma apenas 12 pontos e já está a quatro do Stoke City, primeiro clube fora da zona de rebaixamento.

Clement rodou a Europa como assistente técnico e chegou a trabalhar, por exemplo, com Luiz Felipe Scolari no Chelsea. Também passou pelo Real Madrid antes de sua primeira oportunidade como técnico, no Derby County, em 2015. Ele era o auxiliar de Carlo Ancelotti no Bayern de Munique antes de chegar ao Swansea para substituir Bob Bradley.

O time galês ainda não anunciou quem será o substituto de Clement. A equipe perdeu oito das últimas 10 partidas do Campeonato Inglês e tentará a recuperação diante do Crystal Palace neste sábado, em casa.