Lanterna quer aprontar com a Juventus A Atalanta poucas vezes deve ter reunido tanta simpatia como na rodada deste fim de semana, a 21.ª da temporada de 2004-05, a segunda do returno na Itália. Lanterna do torneio, com apenas 11 pontos, a equipe de Bérgamo é vista como a grande zebra que pode transformar a competição. Para tanto, tem de conseguir a proeza de derrotar em casa a Juventus, líder com 47 e maior favorita à conquista do título. Tarefa complicada, mas que tornaria a Série A menos monótona. A principal razão para que a Atalanta concentre bons fluidos de outras torcidas é a vantagem da Juventus - por enquanto de 5 pontos em relação ao vice-líder Milan (que faz clássico com o Bologna, em Milão) e 15 à frente da Inter (que vai à Sicília enfrentar o Palermo). Se mantiver o ritmo, a equipe de Turim tende a definir a competição muito antes da 38.ª rodada. O treinador Fabio Capello pouco se importa com os rivais e, ao que tudo indica, também não anda interessado em Alessandro Del Piero. O astro da Juve atravessa crise técnica e a tendência é a de que continue fora da equipe. A dupla de frente deve ser formada, mais uma vez, pelo franco-argentino Trezeguet e pelo sueco Ibrahimovic. O Milan aposta em Dida, Cafu, Kaká e na dobradinha Crespo-Shevchenko para superar o Bologna (24). Os demais jogos: Brescia x Lecce, Cagliari x Fiorentina, Reggina x Lazio, Sampdoria x Siena e Roma x Messina.