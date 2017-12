Lanterna se enfrentam na Série B3 Lanternas da fase final do Campeonato Paulista da Série B3, a sexta divisão estadual, com apenas um ponto conquistado nas três primeiras rodadas, SEV e Prudentino se enfrentam nesta sexta-feira, às 15 horas, no estádio Municipal Plínio Marin, em Votuporanga. O líder da competição é o Força Futebol, com nove pontos - o time de Caieiras venceu as três partidas que disputou até agora. Pelo regulamento divulgado pela Federação Paulista de Futebol, nesta fase todos os clubes se enfrentam em turno e returno e os dois primeiros garantem vaga na Série B2 (quinta divisão) em 2004. Confira a quarta rodada: sexta-feira - SEV x Prudentino; domingo - Tanabi x Força Futebol de Caieiras e Jacareí x São Vicente.