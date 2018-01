Lanterna Sorocaba perde outra vez O Atlético Sorocaba está em situação complicada, rumo à Série A-2 do Campeonato Paulista. Na tarde deste domingo, os sorocabanos foram novamente derrotados em casa: deu Marília, por 1 a 0, gol de Wellington Amorim, aos 36 minutos do segundo tempo. Com a derrota, o Atlético permaneceu na lanterna com apenas dois pontos ganhos e único sem vencer no Paulistão. O Marília subiu para sete pontos e nos critérios do desempate ocupa a 15.ª posição, ficando fora da zona de rebaixamento. Vivendo situações parecidas dentro do Paulistão, ambas as equipes começaram o jogo muito cautelosas. Os primeiros 15 minutos foram truncados e aconteceram poucas jogadas de perigo. No entanto, daí em diante, o Marília começou a buscar mais o gol. Sem causar perigo ao visitante, a própria torcida local começou a se irritar e antes dos 30 minutos começou a vaiar o seu time. O segundo tempo começou com o time da casa pressionando. No entanto, o Atlético Sorocaba atacava na pressão. O Marília, mais compacto na defesa, era mais inteligente nos contragolpes e isso ocasionava perigo à defesa. Com o passar do tempo, o Atlético começou a se enervar e dois jogadores foram expulsos: o volante Marcos Alexandre e o lateral Bill. A vantagem numérica ajudou ao MAC que marcou seu gol aos 36 minutos. Wellington Amorim aproveitou contra-ataque e dentro da área chutou sem chances para o goleiro Veloso. Depois do gol, o desespero tomou conta do Atlético, que não teve competência para empatar. O Atlético Sorocaba volta a jogar somente na próxima quinta-feira, quando enfrenta o Palmeiras, no Parque Antártica. O Marília recebe a Inter de Limeira, em casa, na quarta-feira.