Lanternas da Série B1 jogam amanhã A rodada deste sábado do Campeonato Paulista da Série B1 coloca em campo os piores times da competição, após 11 rodadas disputadas. O destaque fica por conta do jogo em Leme. Às 15 horas, o Lemense, penúltimo colocado do grupo 1, com dez pontos, recebe o Fernandópolis, último na tabela, com nove. No grupo 2, o XV de Caraguatatuba, pior time de todo o campeonato, com apenas cinco pontos, vai a Mauá enfrentar o Mauaense, quarto colocado, com 15 pontos, às 10 horas. Fechando a rodada, às 15 horas, o Palestra recebe o Capivariano em São Bernardo do Campo.